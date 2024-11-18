Selimpaşa Limanı'nda Balıkçıların Sorunları Masaya Yatırıldı - Son Dakika
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Selimpaşa Limanı'nda Balıkçıların Sorunları Masaya Yatırıldı

Selimpaşa Limanı\'nda Balıkçıların Sorunları Masaya Yatırıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa'daki balıkçılarla bir araya gelerek limanın sorunlarını ve çözüm önerilerini dinledi. Başkan, balıkçıların emeklerine değer vererek ortak akıl ve iş birliği ile sorunların çözüleceğini vurguladı.

18.11.2024 17:58  Güncelleme: 18:52
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(İSTANBUL)- Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Deniz Tuna ve balıkçılarla bir araya gelerek limana ilişkin sorunları ve çözüm önerilerini dinledi. Başkan Balcıoğlu, "Selimpaşa, Silivri'mizin önemli bir balıkçılık merkezi. Balıkçılarımızın emeklerine büyük değer veriyoruz" dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Selimpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Deniz Tuna, yönetim kurulu üyeleri ve Selimpaşa'nın balıkçılarıyla limanda bir araya geldi. Toplantıda, balıkçıların sorunları, talepleri ve çözüm önerileri ele alındı. Başkan Balcıoğlu, yerinde yaptığı incelemelerle balıkçıların ihtiyaçlarına çözüm üretmek için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Limanın önemine vurgu yaparak, çözüm odaklı bir yaklaşım benimsediklerini dile getiren Başkan Balcıoğlu, "Selimpaşa, Silivri'mizin önemli bir balıkçılık merkezi. Burada faaliyet gösteren balıkçılarımızın emeklerine büyük değer veriyoruz. Bugün onların görüşlerini dinleyerek, limanımızdaki sorunları yerinde tespit ettik" diye konuştu.

Başkan Balcıoğlu, balıkçıların limandaki altyapı ve tesislerle ilgili taleplerini dinleyerek, ilgili sorunların çözümüne yönelik iş birliği içinde çalışacaklarını kaydetti. Başkan Balcıoğlu, "Ortak akıl ve iş birliğiyle Silivri'mizi her anlamda daha güçlü bir noktaya taşımak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerin ardından, Başkan Bora Balcıoğlu, balıkçılık sektörüne olan desteklerini sürdüreceklerini ve Selimpaşa limanının daha verimli hale gelmesi için atılacak adımların yakından takipçisi olacaklarını dile getirdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Selimpaşa Limanı'nda Balıkçıların Sorunları Masaya Yatırıldı - Son Dakika

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