Selin tahrip ettiği şelale ve mağara turizme kazandırılmayı bekliyor

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Selin tahrip ettiği 50 metre yükseklikten akan şelale ve mağara ilgi bekliyor

KASTAMONU - Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde 50 metre yükseklikten akan şelale ve mağara seller sebebiyle tahribata uğramasına rağmen doğal güzelliği ile mest ediyor. Bölgede yaşayan vatandaşlar, doğa harikası şelale ve mağaranın bakım yapılarak turizme kazandırılması istedi.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesine bağlı Akdoğan köyü ile Pınarözü köyü arasında yer alan Akdoğan Şelalesi, ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Devrekani- Çatalzeytin karayolu üzerinde bulunan Akdoğan Şelalesi ve 300 metre uzaklıktaki mağara, yola yakın olması sayesinde kolaylıkla ziyaret edilebiliyor. 5 takım sıra çağlayandan oluşan Akdoğan Şelalesi, doğal güzelliği ile ziyaretçilerini mest ediyor. Mağara içerisinde yaklaşık 3 gölet bulunuyor. Doğa harikası mağara ve şelale yaşanan seller sebebiyle uğradığı tahribata rağmen güzelliğini koruyor. Sel sularının sürüklediği ağaç köklerinden ve suyun yönünün değişmesi riski sebebiyle şelale yok olma tehlikesi yaşıyor.

Bölgede yaşayan vatandaşlar, bölgedeki tahribatın giderilerek şelale ve mağaranın turizme kazandırılmasının bölge ekonomisine büyük katkı sağlayabileceğini söyledi.

"Şelalenin etrafı bakımdan geçirilse çok daha iyi olacak"

Herkesin şelaleyi görmesi gerektiğini belirten Hasan Engin, "Doğa harikası bir şelaledir. Devrekani'ye takriben 30 kilometre uzaklıktadır. Şu anda şelaleyi gösteren bir yön tabelası yoktur. Aslında şelalenin yakınına kadar gelinip görülebiliyor. Tüm tabiat severleri şelaleyi görmeye bekliyoruz" dedi.

"Etkililerden de şelalenin en kısa sürede bakımı yapmalarını istiyoruz"

Bölgede yaşayan insanların birçoğunun şelaleyi bilmediğini belirten Engin, "Akdoğan Şelalesi'nin ne yazık ki bir yön tabelası bulunmuyor. İnsanlar şelaleyi bulamıyorlar. Şelalenin kolaylıkla bulunabilmesi için acilen yön tabelası konulması gerekiyor, birde acilen şelalenin bakıma ihtiyacı var. Şelalenin etrafı bakımdan geçirilse çok daha iyi olacaktır. İnsanlar hem daha rahat ziyaret edebilir hem de burada pikniklerini yapabilirler. Çünkü burada mesire alanı da bulunuyor. Bu yüzden Akdoğan Şelalesi'nin turizme kazandırılmasını bekliyoruz, yetkililerden de şelalenin en kısa sürede bakımı yapmalarını istiyoruz" diye konuştu.

"Şelalenin etrafı, ne yazık ki yaşanan seller sebebiyle mahvolmuş"

Akdoğan Şelalesi'nin ve Mağarasının Devrekani ilçesine bağlı olduğunu ifade eden Mehmet Özçelik ise, "Yaklaşık 50 metre yükseklikten akan şelale, tabiat harikası bir yerdir. Buraları gelip görmenizi tavsiye ediyorum. Bakir kalmış çok güzel bir yerdir. Buraya gelmek çokta zor değil, gelip görülmesi gereken tabiat harikası yerlerden bir tanesidir" şeklinde konuştu.

"Bölgenin daha düzenli hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum"

Şelalenin ve mağaranın yaşanan seller sebebiyle tahribata uğradığını belirten Özçelik, "Fakat şu anda şelalenin etrafını ne yazık ki yaşanan seller sebebiyle mahvetmiş vaziyette. Buralara yetkililerin gelip şelalenin etrafının düzeltilmesini talep ediyoruz. İnsanların gelip buraları görmesi için bölgenin daha düzenli hale getirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Tabiat harikası yerlere insanların gelip görmelerini tavsiye ediyorum. Fakat sel sebebiyle buralar harap hale gelmiş" ifadelerini kullandı.