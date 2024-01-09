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Selman Nacar'ın yazdığı ve yönettiği 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisinin çekimleri başladı - Son Dakika
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Selman Nacar'ın yazdığı ve yönettiği 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisinin çekimleri başladı

Selman Nacar'ın uluslararası birçok festivalden ödülle dönen filmleriyle tanınan senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisinin çekimleri başladı. Dizi, farklı kuşaklardan gelen, farklı kültürel atmosferlerde yetişmiş, istekleri, sırları, yalanları bambaşka olan ve birçok zıtlıklar barındıran Nesrin ile Zehra'nın hikayesine odaklanıyor. Başrollerde Canan Ergüder ve Helin Kandemir yer alırken, Müjde Ar, Tolga Tekin, Nezaket Erden ve Kaan Miraç Sezen gibi isimler de dizinin oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Selman Nacar\'ın yazdığı ve yönettiği \'İstanbul Ansiklopedisi\' dizisinin çekimleri başladı
09.01.2024 - 21:17,
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"Tereddüt Çizgisi" ve "İki Şafak Arasında" filmleriyle uluslararası birçok festivalden ödülle dönen Selman Nacar'ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Netflix dizisi "İstanbul Ansiklopedisi"nin çekimleri başladı.

PPR Medya'dan yapılan açıklamaya göre, dizinin yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar gerçekleştiriyor.

Dizi, farklı kuşaklardan gelen, farklı kültürel atmosferlerde yetişmiş, istekleri, sırları, yalanları bambaşka olan ve birçok zıtlıklar barındıran Nesrin ile Zehra'nın hikayesine odaklanıyor.

Çekimlerine İstanbul'da başlanan dizide, "Doktor Nesrin" karakterini Canan Ergüder, "Zehra" karakterini ise Helin Kandemir canlandırıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Müjde Ar, Tolga Tekin, Nezaket Erden ve Kaan Miraç Sezen yer alıyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Selman Nacar'ın yazdığı ve yönettiği 'İstanbul Ansiklopedisi' dizisinin çekimleri başladı - Son Dakika
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