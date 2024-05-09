Hakkari Şemdinli\'de Okuma Bayramı Etkinliği Düzenlendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Okuma Bayramı" etkinliği düzenlendi.
Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş, eşi Cansu Güçlü Ateş ile Cumhuriyet İlkokulu'ndaki 1. sınıf öğrencilerinin etkinliğine katıldı.
Kaymakam Ateş, okuma yazma öğrenmenin sevincini yaşayan minik öğrencilerin mutluluğuna ortak oldu, hazırlanan gösterileri izledi.
Etkinliğe, İlçe Belediye Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğretmen, veli ve öğrenciler katıldı.
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