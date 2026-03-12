Senatör Murphy'den İran Açıklaması - Son Dakika
Senatör Murphy'den İran Açıklaması

12.03.2026 21:54
Chris Murphy, İran'la savaşa girme nedenlerini eleştirerek İsrail'in etkisini sorguladı.

ABD'li Demokrat Senatör Chris Murphy, Donald Trump yönetiminin İran'la savaşa "İsrail istediği için" girdiğini savunarak, "İsrail üzerinde bizim etkimiz olmalı. İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli." değerlendirmesini yaptı.

ABD'li Senatör Murphy, Drop Site haber platformuna yaptığı açıklamada, İran'a yönelik saldırıları dolayısıyla Trump yönetimini eleştirdi.

ABD'nin İran'la savaşa neden girdiği konusunda hala ikna edici argümanlar görmediklerini söyleyen Murphy, "İsrail üzerinde bizim etkimiz olmalı. İsrail bize İran'a ne zaman savaş açacağımızı söylememeli. Bu nasıl bir ortaklık?" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun "İsrail zaten İran'a saldırı planladığı için ABD'nin de saldırdığı" yönündeki açıklamasına atıfta bulunan Senatör, "Ancak İsrail'in yaptığı her şey bizim desteğimiz ve ABD silahları sayesinde mümkün oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin İsrail'e silah satışlarını da eleştiren Senatör Murphy, "Eğer Orta Doğu'da hayatlarımızı tehlikeye atacağımız zamanı bize İsrail dikte edebiliyorsa, neden onlara dünyanın en gelişmiş silahlarını satıyoruz? Bu bana mantıklı gelmiyor ama savaşa girme nedenimizin başka bir mantıklı açıklaması da yok." şeklinde konuştu.

ABD ile İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının Orta Doğu'yu tehlikeye attığını, Amerikan askerlerinin hayatına mal olduğunu ve enerji fiyatlarını artırdığını vurgulayan Murphy, tüm bunların nedenini anlamakta zorlandıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA

21:33
