Senatör Thorpe\'dan Kral Charles\'a Protesto

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Avustralya'da Aborjin kökenli bağımsız Senatör Lidia Thorpe, İngiltere Kralı 3. Charles'ın parlamentodaki konuşmasını protestosuna ilişkin, "Bu eylemi halkım için yaptım. Dünyanın burada bir anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu ve ülkedeki yerli halklara karşı süregelen savaşın sona ermesini istediğimizi bilmesini istedim." dedi.

Aborjin Senatör Thorpe, Avustralya'yı ziyaret eden İngiltere Kralı 3. Charles'ın dün parlamentodaki konuşmasına, "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." diyerek tepki göstermesiyle ilgili ABC News Avustralya'nın Radio National programına değerlendirmelerde bulundu.

Thorpe, Kral Charles'a ülkedeki yerli halkların durumuyla ilgili birçok kez mektup yazdığını ancak Kral'dan hiçbir zaman yanıt alamadığını söyledi.

Avustralya'nın yerli halkları Aborjinler ve Torres Strait Adalıların sömürgecilik döneminde ve sonrasında çektiği acıların yeterince konuşulmadığını kaydeden Thorpe, düzenlediği protestoyla, yerli halkların maruz kaldığı kötü şartların farkına varılmasını umduğunu aktardı.

Thorpe, "Bu eylemi halkım için yaptım. Dünyanın burada bir anlaşmaya ihtiyacımız olduğunu ve ülkedeki yerli halklara karşı süregelen savaşın sona ermesini istediğimizi bilmesini istedim." ifadesini kullandı.

Sessiz kalması nedeniyle Kral Charles'ın yerli halka yapılanların suç ortağı olduğunu savunan Thorpe, "(Kral'ın) Ailesi ve İngiliz Kraliyeti, halkımın başına gelenlerden kesinlikle sorumludur. Kral neden ataları adına özür dilemiyor?" dedi.

Thorpe'tan İngiltere Kralı'na, "Burası senin toprağın değil" tepkisi

Senatör Thorpe, dün Avustralya Parlamentosuna hitap eden Kral Charles'ın konuşmasına, "Burası senin toprağın değil. Benim kralım değilsin. Bizim kralımız değilsin." sözleriyle tepki göstermişti.

İngiliz kraliyetinin ülkesini işgal ettiğini söyleyen Thorpe, "Halkımıza karşı soykırım işlediniz. Bize topraklarımızı geri verin. Bizden çaldıklarınızı geri verin. Topraklarımızı yok ettiniz. Bu ülkede bir antlaşma istiyoruz. Siz bir soykırımcısınız." diye bağırmıştı.