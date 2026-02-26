Sendika, Koruyucu Giyim Yardımı İçin Dava Açtı

(ANKARA) - Mühendis Tek Sen Kültür ve Turizm Sendikası, 2024-2025 yıllarını kapsayan kamu görevlileri toplu sözleşmesinde bağıtlanan koruyucu giyim yardımını alamadıkları gerekçesiyle İdare Mahkemesi'nde dava açtı.

Sendikanın avukatı İsmet Alpaslan tarafından İdare Mahkemesi'ne verilen dava dilekçesinde, 2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin kültür ve sanat hizmet koluna ilişkin 6'ncı bölümün 16'ncı maddesinde "Bu hizmet kolu kapsamında bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatında şantiye, atölye, laboratuvar, yer altı ve açık arazi şartlarında görev yapan personeline, hizmetin gereği olarak görev esnasında giyilmesi gereken koruyucu giyim malzemesi ayni olarak verilir" hükmünün yer aldığı hatırlatıldı.

İdarenin, toplu sözleşme ile garanti altına alınan bu yükümlülüğü yerine getirmediği ifade edilen dilekçede, sendika üyelerine koruyucu giyim yardımının yapılmadığı belirtildi.

Dilekçede, Mühendis Tek Sen Kültür ve Turizm Sendikası'nın 7 Ocak 2026 tarihinde bakanlığa başvuru yaparak, 2024-2025 yıllarına ait koruyucu giyim yardımının akıbetini sorduğu ve gecikmeksizin uygulanmasını istediği, Bakanlığın ise 30 günlük yasal süre içinde yanıt verilmemesi nedeniyle işlemin zımnen ret niteliği kazandığı kaydedildi.

"Toplu Sözleşme Hükümleri Bağlayıcıdır"

Toplu sözleşme hükümlerinin Anayasa'nın ve Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu uyarınca normatif ve bağlayıcı olduğuna işaret edilen dilekçede, "İdarenin toplu sözleşmede açıkça öngörülen bir hakkı süresiz biçimde ertelemesi veya hiç uygulamaması yetki aşımı niteliğindedir" denildi.

Koruyucu giyim malzemesi yardımının, görev güvenliğini doğrudan etkileyen nitelikte olduğuna dikkati çekilen dilekçede, şöyle devam edildi:

"Taşra teşkilatında görev yapan mühendis, mimar, tekniker, müze araştırmacısı, şehir plancısı, arkeolog, sanat tarihçi ve benzeri teknik personel; arazi, kazı, tespit, denetim ve inceleme görevlerinde fiziksel risklere açık biçimde, kimi zaman zorlayıcı iklim ve çevre koşullarında görev yapmaktadır. Dolayısıyla toplu sözleşme ile garanti alınmış bulunan bu hakkın bunca zaman geçmesine rağmen herhangi bir saik ile personele verilmemesinin kabulü mümkün değildir. Aynı hizmet kolu kapsamında yer alan diğer kamu kurum ve kuruluşlarında koruyucu giyim malzemesi yardımı yapılırken Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki personelin bu haktan mahrum bırakılması makul bir nedene dayanmayan ayrım yaratmaktadır."

"Hukuki güvenlik, eşitlik ve kazanılmış hakların korunması ilkelerine aykırı"

Dilekçede, Kültür ve Turizm Bakanlığının, uygulamadaki bu farklılığın gerekçesi olarak zaman zaman "tasarruf tedbirleri", "devam eden incelemeler" veya "Sayıştay denetimi" gibi genel nitelikte savunmalar ileri sürdüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Ancak bu gerekçeler, personele yıllık çalışma programları kapsamında düzenli olarak arazi, şantiye, kazı alanı, saha uygulaması ve benzeri riskli ortamlarda görev verildiği gerçeğini ortadan kaldırmamaktadır. Somut bir kamu zararına, ayrıntılı bir risk değerlendirmesine veya haklılaştırılmış bir farklılık kriterine dayanmayan bu gerekçeler, eşit muamele yükümlülüğünü karşılamamaktadır. Bu bağlamda davalı idarenin, aynı şartlarda çalışan ve aynı toplu sözleşme hükümlerine tabi diğer kurum personelinden farklı olarak davacı sendika üyelerinin koruyucu giyim malzemesine erişimini engellemesi; hukuki güvenlik ilkesini, eşitlik ilkesini ve kazanılmış sosyal hakların korunması ilkesini ihlal etmektedir. Dolayısıyla, davalı idarenin hiçbir objektif, somut ve makul nedene dayanmayan bu farklılaştırılmış uygulaması hukuka aykırıdır ve iptali gerekmektedir."

Mühendis Teknik Hizmetler, Kültür Turizm ve Sanat Çalışanları Sendikası tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın zımni ret işleminin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle İdare Mahkemesine yapılan başvuruda öncelikle yürütmenin durdurulmasına ve yargılama sonucunda işlemin iptaline karar verilmesi talep edildi.