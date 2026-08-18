Sendika Yöneticilerinin Ev Hapsi Talebi - Son Dakika
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Sendika Yöneticilerinin Ev Hapsi Talebi

Sendika Yöneticilerinin Ev Hapsi Talebi
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Maden İş Sendikası liderleri için ev hapsi talep edildi, eylemler sertleşebilir.

(ANKARA) - Bağımsız Maden İş Sendikası Yöneticisi Volkan Çetin, gözaltına alınan Genel Başkanları Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında "2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet" suçundan "ev hapsi" talep edildiğini bildirerek, "Biz Başaran Aksu'nun, Gökay Çakır'ın ev hapsine alınmasını kabul etmiyoruz. Hakimlikten çıkacak kararı bekliyoruz, eylemimiz ona göre daha sert olacaktır" dedi.

Bağımsız Maden İş Sendikası üyesi Doruk Madencilik ve ETİ Gümüş işçilerinin alacaklarının ödenmesi talebiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önündeki eylemleri 9'uncu gününde sürüyor.

Sendika Yöneticisi Volkan Çetin, eylem nedeniyle gözaltına alınan Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır ve Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu hakkında 2911 sayılı yasaya muhalefet gerekçesiyle ev hapsi talep edildiğini bildirdi.

Çetin, şunları söyledi:

"2911 gerekçesiyle yıllardan beri kimsenin tutuklandığı görülmemiştir. Bu, buradaki eylemi bitirmeye karşı alınmış bir karardır. Fakat şunu bilsinler; bu eylemi Başaran Aksu'yu tutuklayarak, Gökay Çakır'ı tutuklayarak bitiremezsiniz. Bu eylemi bitirmenin tek bir şartı var; buradaki tüm işçilerin tüm alacakları kuruşuna kadar ödenmesidir. Laf oyunlarına, ince hesaplara gerek yok. Bu kadar basit. Hiçbir suçu olmadan, burada on metrekare kaldırımda oturmamızdan dolayı başkanımızı ve örgütlenme uzmanımızı tutuklamaya kalkıyorlar. Ev hapsi denilen cezanın tutuklamaktan başka bir anlamı yok. Bu insanlar sendikacı. Türkiye'nin her yerine gidecek ve örgütlenecekler. İşçi eylemlerinde bulunacaklar. Ev hapsi demek, insanların işine engel olmak demek, sendikacılık yapmasını engellemek demek. Bu, sendikacılık yapmalarına karşı yapılmış bir davranıştır. Biz Başaran Aksu'nun, Gökay Çakır'ın ev hapsine alınmasını kabul etmiyoruz. Hakimlikten çıkacak kararı bekliyoruz. Buradaki eylemimiz ona göre daha sert olacaktır."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Sendika Yöneticilerinin Ev Hapsi Talebi - Son Dakika

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