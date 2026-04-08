DİSK-KESK-TMMOB-TTB 1 Mayıs 2026 İçin Ortak Çağrı Yaptı: Birleşelim, Değiştirelim

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB, 1 Mayıs 2026 için ortak bir program duyurdu. DİSK İstanbul Koordinasyon Merkezi'ndeki basın toplantısına DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, DİSK Genel Sekreteri Tayfun Görgün, KESK Eş Genel Başkanı Ayfer Koçak, TMMOB Yürütme Kurulu Üyesi Feramuz Aşkın ve TTB adına Prof. Dr. Raşit Tükel katıldı. Ortak çağrı metninde, işçiler, kamu emekçileri, mühendisler, mimarlar, hekimler, emekliler, gençler ve kadınlar olarak 1 Mayıs'ta birleşmeye ve düzeni değiştirmeye çağrıldı.

Çağrıda, emeğin karşılığının alınamadığı, ücretlerin enflasyon karşısında eridiği, güvencesiz çalışma koşullarının arttığı vurgulandı. Vergide adaletsizlik, kaynakların halkın refahı için kullanılmaması, gençlerin umutsuzluğu, kadınların eşitsizlik ve şiddetle karşı karşıya kalması, emeklilere saygı gösterilmemesi gibi sorunlara değinildi. Doğa talanı, kentlerin rant uğruna yok edilmesi ve deprem bölgelerindeki sorunlar da eleştirildi.

Eğitim, sağlık, barınma gibi temel hakların piyasalaştırıldığı, adaletsizliğe karşı tepkilerin bastırıldığı, sendikalaşma ve grev haklarının gasp edildiği belirtildi. Demokrasi eksikliği, muhalefete yer olmaması ve seçimlerdeki müdahaleler de kınandı. Kürt sorununda barış yerine çatışma politikalarının izlendiği, inançlar üzerinden bölünme çabaları olduğu ifade edildi.

Dünyada savaş, barbarlık ve yoksulluğa karşı barış savunulacağı, emperyalist saldırganlığa karşı mücadele edileceği vurgulandı. Çağrıda, umut ve kararlılıkla birleşmenin, örgütlenmenin önemi vurgulanarak, 1 Mayıs'ta birlik, mücadele ve dayanışma mesajı verildi.