Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, genel af tasarısı sunacak

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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, parlamentoya siyasi tutukluları kapsayacak genel af tasarısı sunacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Sall, cumhurbaşkanı seçiminin ertelenmesinden sonra yeni seçim tarihini belirlemek üzere 2 gün sürecek ulusal diyalog görüşmelerine başladı.

Başkent Dakar'a 30 kilometre mesafedeki kongre merkezinde düzenlenen görüşmelerde Sall, seçimi, temmuzda başlayacak yağmur döneminden önce düzenlemek istediğini söyledi.

Sall, "kişisel gündeminin" olmadığının altını çizerek, seçimin en uygun ortamda yapılmasına çabaladığını vurguladı.

Görüşmeler neticesinde ortak tarih belirleyeceklerine inandığını kaydeden Sall, ulusal uzlaşı kapsamında genel af çıkarmak istediği ve buna ilişkin tasarıyı çarşamba günü parlamentoya sunacakları bilgisini paylaştı.

Sall, tasarının 2021-2024 yıllarındaki siyasi gösterilerde tutuklananları kapsayacağının altını çizdi.

Ulusal diyalog görüşmelerinin ilk gününe 19 cumhurbaşkanı adayından yalnızca ikisi katıldı. Muhalif 16 aday, Sall'in seçimi erteleme kararına tepki göstererek, görüşmelere katılmayacaklarını açıklamıştı.

Seçime 3 hafta kala gelen erteleme

Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta cumhurbaşkanı seçimini ertelediğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere, birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.

Anayasa Konseyi, 15 Şubat'ta Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçiminin ertelenmesine ilişkin kararnameyi iptal etmiş ve seçimin bir an evvel düzenlenmesi gerektiğine hükmetmişti.

Karar, sivil toplum ve muhalefet tarafından sevinçle karşılanmış ve Cumhurbaşkanı Sall de 16 Şubat'ta karara saygı duyacağını ve seçimin en kısa sürede yapılacağını duyurmuştu.

Sembolik oylama

Anayasa Konseyi kararına göre seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in görev süresinin dolacağı 2 Nisan'a kadar yapılması gerekiyor.

Senegal Cumhurbaşkanı Sall, 22 Şubat'ta ulusal basına verdiği mülakatta, görevini 2 Nisan'da bırakacağını ancak cumhurbaşkanı seçimi tarihine, 26 ve 27 Şubat'ta düzenleyeceği ulusal diyalog toplantıları sonrasında karar verileceğini duyurmuştu.

Muhalif cumhurbaşkanı adayları, normal şartlarda cumhurbaşkanı seçiminin yapılacağı 25 Şubat'ta sembolik oy sandıkları kurarak, oylama yapmıştı.

Adaylar, Cumhurbaşkanı Sall'e seçimi görev süresi dolmadan düzenlemesi çağrısında bulunmuştu.