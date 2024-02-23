Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, seçim tarihinin ulusal diyalog sonrası belirleneceğini açıkladı

Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, cumhurbaşkanı seçim tarihinin ulusal diyalog sonrası belirleneceğini, bu tarihin 2 Nisan'dan sonra da olabileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Sall, devlet televizyonu RTS de dahil 3 televizyon kanalının ortak yayınında seçimin ertelenmesine ilişkin soruları yanıtladı.
Sall, normal şartlarda 25 Şubat'ta yapılması gereken ancak ertelenen cumhurbaşkanı seçiminin yeni tarihine, 26 Şubat'ta başlayacak ve 2 gün sürecek ulusal diyalog süreci sonrasında karar verileceğini söyledi.
"Benim görev sürem 2 Nisan'da dolacak. Bu konuda herhangi bir değişiklik yok ancak seçim tarihi ulusal diyalog sonrası belirlenecek. Seçim 2 Nisan'dan önce de olabilir sonra da olabilir." diyen Sall, seçimin 2 Nisan'dan önce yapılabileceğine pek ihtimal vermediğini dile getirdi.
Sall, kapatılan PASTEF partisi lideri tutuklu muhalif siyasetçi Ousmane Sonko ve yine aynı partiden cumhurbaşkanı adayı tutuklu Bassirou Diomaye Diakhar Faye'ın bu süreçte şartlı tahliye edilip edilmeyeceğine ilişkin soruya da "Elbette olabilir, bu hukuki bir süreç. Avukatlarının talebi ve hakimlerin kararına bağlı." yanıtını verdi.
Seçime 3 hafta kala gelen erteleme
Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta seçimin ertelendiğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.
"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog başlatma sözü vermişti.
Anayasa Konseyi, 15 Şubat'ta Sall tarafından çıkarılan 25 Şubat seçiminin iptaline ilişkin kararnameyi iptal etmiş ve seçimin bir an evvel düzenlenmesi gerektiğine hükmetmişti.
Karar, sivil toplum ve muhalefet tarafından sevinçle karşılanmış ve Cumhurbaşkanı Sall de 16 Şubat'ta karara saygı duyacağını ve seçimin en kısa sürede yapılacağını duyurmuştu.
Bu süreçte, yaklaşık 400 siyasi tutuklu serbest kalmış ve Sonko ile Faye'nin de yakında cezaevinden çıkabileceği iddia edilmişti.
Anayasa Konsey kararına göre, seçimin, Cumhurbaşkanı Sall'in 2 Nisan'da dolacak görev süresi bitmeden yapılması gerekiyor.
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