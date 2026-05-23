Senegal'de Başbakan Değişikliği

Senegal Cumhurbaşkanı Bassirou Diomaye Faye, Başbakan Ousmane Sonko'yu görevden aldı.

Mevcut kabine, yeni bir başbakan atanana kadar görevine devam edecek.

Sonko, Nisan 2024'ten bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.