Senegal'de Kurban Bayramı Öncesi Koyun Yıkama Geleneği

Kurban Bayramı yaklaşırken, Senegal genelinde kurbanlık koyunların okyanusta yıkanması, bayram hazırlıklarının en dikkati çekici unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

Yerel dilde "Tabaski" ismiyle bilinen Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık koyunların satılmadan ya da sahiplerine teslim edilmeden önce yıkanması en önemli kurban geleneklerinden biri kabul ediliyor.

Yıkama işlemi iç kesimlerde kovalarla yapılırken, kıyı kentlerinde ise koyunlar Atlas Okyanusu kenarına götürülüyor.

Genellikle çocuk ya da gençler tarafından yapılan bu yıkama işlemi renkli görüntülere sahne oluyor.