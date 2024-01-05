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Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun cumhurbaşkanı adaylığı tehlikede - Son Dakika
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Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun cumhurbaşkanı adaylığı tehlikede

Muhalif lider Ousmane Sonko'nun cumhurbaşkanı adaylığı, daha önce aldığı bir cezanın onanmasının ardından tehlikeye girdi. Anayasa Mahkemesi, Sonko'nun temyiz talebini reddederek 6 ay ertelemeli hapis cezasını onadı. Seçim kanununa göre, 6 ay veya daha fazla ertelemeli hapis cezası alan bir aday seçilme hakkını kaybediyor. Sonko, cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık dosyasını Anayasa Mahkemesine ulaştırmıştı.

Senegal\'de muhalif lider Ousmane Sonko\'nun cumhurbaşkanı adaylığı tehlikede
05.01.2024 - 17:25,  Güncelleme: 17:45
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Senegal'de muhalif lider Ousmane Sonko'nun cumhurbaşkanı adaylığı, daha önce aldığı bir cezanın onanmasının ardından yeniden tehlikeye girdi.

Anayasa Mahkemesi, Sonko'nun, dönemin Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'e hakaretten aldığı cezaya ilişkin avukatları tarafından yapılan temyiz talebini görüştü.

Mahkeme, temyiz talebini reddederek Sonko'nun 6 ay ertelemeli hapis cezasını onadı.

Sonko, martta Turizm Bakanı olan Niang tarafından açılan davada 6 ay ertelemeli hapis cezası almıştı.

Seçim kanununa göre bir cumhurbaşkanı adayı, seçilme hakkını 6 ay veya 6 aydan fazla ertelemeli hapis cezası alırsa kaybediyor.

Temmuzda, evinin çevresinde kendisini kaydetmek isteyen jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınan ve akabinde tutuklanarak cezaevine gönderilen Sonko, avukatları aracılığıyla cumhurbaşkanlığı seçimi için adaylık dosyasını Anayasa Mahkemesine ulaştırmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 70 cumhurbaşkanı aday adayının dosyasını inceleyerek, birkaç gün içinde seçimlerde yarışmaya hak kazanan isimleri açıklayacak.

Senegal'de cumhurbaşkanlığı seçimi 25 Şubat'ta yapılacak.

Kaynak: AA
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Anayasa Mahkemesi, Senegal, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

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