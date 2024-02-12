Senegal\'de Türkçe Öğrenme Talebi Artıyor

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Senegal'de Dakar Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) yıl boyu düzenlediği faaliyetler Türkçeye ilgiyi artırdı.

Birçok uluslararası örgütün bölge ofisine ve pek çok ülkenin de kültür merkezine ev sahipliği yapan Dakar'da Türkçe öğrenmek isteyen Senegallilerin sayısı her geçen gün artıyor.

Dakar'da 2018'den bu yana faaliyette olan YEE'de çevirim içi ve yüz yüze derslerle Türkçe öğrenen öğrenci sayısı 100'e yaklaştı.

Dakar YEE Koordinatörü Merve Işık Efe, AA muhabirine Senegal'deki faaliyetlerine ve Türkçe derslerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Efe, 2023'te düzenledikleri çok sayıda etkinliğin Türkçe öğrenimine talebi arttırdığının altını çizerek, "Geçen sene Cumhuriyetimizin 100. yılı dolayısıyla yaklaşık 19 etkinliğe imza attık. Batı Afrika'nın en önemli üniversitelerinden Cheikh Anta Diop Üniversitesinde (UCAD) düzenlediğimiz futbol turnuvası, Türk Filmleri Haftası ve konserler oldukça dikkat çekti. Bu etkinliklerin yansımalarını da ocak ayında Türkçe dersleri için ilan verdiğimizde gördük. Türkçe kurslarımıza çok yoğun bir talep vardı." diye konuştu.

Dakar YEE'de hafta sonları düzenledikleri çömlek, cam boyama, okçuluk gibi atölyelerle de toplumun farklı kesimlerinden birçok kişiye ulaştıklarının altını çizen Efe, geçen yıllara oranla öğrenci sayısında ciddi artış olduğunu vurguladı.

Efe, "Şu an kültür merkezimizde 4 ayrı grupta 68 öğrencimizle Türkçe derslerine devam ediyoruz. Merkezimize gelme imkanı bulamayanlar için çevrim içi derslerimiz de mevcut. Bunun yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanlığı ve Senegal Genelkurmay Başkanlığı arasındaki iş birliği kapsamında Cap Manuel Kışlası'nda 16 askere de Türkçe öğretiyoruz. Toplamda 100 öğrencimiz var diyebiliriz. Bu rakam Senegal için oldukça iyi ancak biz bu sayıyı daha da arttırmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Dakar YEE olarak "Tercihim Türkçe" projesi kapsamında liselerle görüşmeler yaptıklarını kaydeden Efe, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda Türkçeyi seçmeli kredili ders olarak müfredata dahil etmek istediklerini sözlerine ekledi.

"Türkçe bilmek istihdam sebebi"

Dakar YEE Eğitim Sorumlusu Halil İbrahim Efe de öğrencilerin büyük bir kısmının Cheikh Anta Diop Üniversitesi öğrencisi olduğunu söyledi.

Efe, üniversitenin beşeri bölümlerinde okuyan öğrencilerden çok talep olduğunun altını çizerek, "Tıp, mühendislik, eczacılık gibi bölümlerde okuyan öğrencilerden daha çok ilgi olduğunu gördük. Bunun nedeninin ise Türk girişimcilerin Senegal'deki yatırımları olduğunu fark ettik. Zira Senegal'de Türkçe bilmek başlı başına bir istihdam sebebi." dedi.

Üniversitelerde ve okullarda yaptıkları Türkiye Bursları ve Teknofest tanıtımlarının da Türkçeye ilgiyi artırdığına vurgu yapan Efe, "Öğrencilerimiz arasında akademisyenler de var. Onlar da Türkiye'de akademik araştırmalarda bulunabilmek için Türkçe öğrenmek istiyor." şeklinde konuştu.

"Fark yaratmak için Fransa ve İngilizce haricindeki dillere de yönelmek lazım"

Dakar YEE'de Türkçe kurslarına kayıt olan UCAD'da nükleer tıp alanında yüksek lisans yapan Çadlı Kladoum Innocent, Türkçe sayesinde Türkiye'deki üniversitelerde akademik çalışma yapma şansının artacağını söyledi.

Innocent, "Çok kutuplu bir dünyada yaşıyoruz. Fark yaratmak için Fransa ve İngilizce haricindeki dillere de yönelmek lazım. Kendi alanımda Türkçe birçok akademik makaleye rastlıyorum. Türkçe öğrenirsem hem Türkiye'deki çalışmaları takip edebilirim hem de bizzat Türkiye'de de bu alanda akademik kariyerime katkı sağlayabilirim." dedi.

Fizik alanında yüksek lisans yapan Ndeye Aissataou Diouf da Türkçenin kendi alanında kendisine farklı kapılar açabileceğine inandığının altını çizerek, akademik hayatına Türk üniversitelerinde devam etmek için Türkçe öğrenmek istediğini kaydetti.