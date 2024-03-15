Senegal'de Tutuklu Olan Muhalif Lider ve Cumhurbaşkanı Adayı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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Senegal'de Tutuklu Olan Muhalif Lider ve Cumhurbaşkanı Adayı Serbest Bırakıldı

Senegal'de Temmuz 2023'ten bu yana tutuklu olan muhalif lider Ousmane Sonko ve cumhurbaşkanı adayı olan sağkolu Bassirou Diomaye Faye, genel siyasi af kapsamında serbest bırakıldı. Serbest kalacağı haberini alan Sonko destekçileri, cezaevinin ve Sonko'nun evinin etrafını doldurdu. Sonko ve Faye, kalabalık bir kortej eşliğinde cezaevinden ayrılarak Sonko'nun evine doğru yola çıktı. Serbest bırakılmalarıyla birlikte Sonko taraftarları tarafından kutlamalar yapıldı. Faye'ın ise yarın itibarıyla kendi seçim kampanyasını yürütmesi bekleniyor.

15.03.2024 05:31  Güncelleme: 05:34
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Senegal'de Temmuz 2023'ten bu yana tutuklu olan muhalif lider Ousmane Sonko ve cumhurbaşkanı adayı olan sağkolu Bassirou Diomaye Faye serbest kaldı.

Başkent Dakar'daki Cap Manuel Cezaevi'nde yatan Sonko ve Faye, genel siyasi af kapsamında gece yarısı salıverildi.

Serbest kalacağı haberini alan Sonko destekçileri, akşam saatlerinden itibaren cezaevinin ve Sonko'nun evinin etrafını doldurdu.

Kalabalık bir kortej eşliğinde cezaevinden ayrılan Sonko ve Faye, Sonko'nun Cite Keur Gourgi Mahallesi'ndeki evine doğru yola çıktı.

Sonko taraftarları, mahalleye giden neredeyse tüm yolları kapatırken, Dakar'ın birçok bölgesinde de kutlamalar yapıldı.

Sağkolu cumhurbaşkanı adayı olmuştu

Muhalif lider Sonko, 28 Temmuz 2023'te kendisini kaydetmek isteyen bir jandarmanın cep telefonunu zorla aldığı için gözaltına alınmış, olaydan önce sosyal medyada destekçilerini eylem yapmaya çağırmıştı.

Sonko hakkında, "ayaklanma çağrısı yapma" suçlamasıyla tutuklama kararı çıkartılmıştı. Sonko'nun tutuklanmasından kısa süre sonra partisi PASTEF de feshedilmişti.

O tarihten bu yana tutuklu bulunan Sonko, daha önce Turizm Bakanı Mame Mbaye Niang'a iftira attığı gerekçesiyle aldığı mahkumiyetin onanmasıyla seçilme hakkını da yakın zamanda kaybetmişti.

Kendisi cumhurbaşkanı adayı olamayan Sonko, sağkollarından birisi olan Bassirou Diomaye Faye'ı aday göstermişti.

Faye da 2023'te Sonko bağlantılı sokak olaylarında tutuklanmıştı. Hapishanedeyken cumhurbaşkanı adaylığı onaylanan Faye'ın seçim kampanyasını destekçileri yürütüyordu.

Seçime 3 hafta kala gelen erteleme

Cumhurbaşkanı Sall'in 3 Şubat'ta seçimin ertelendiğini duyurmasının ardından başta Dakar olmak üzere birçok kentte sokak olayları yaşanmıştı.

"Kurumsal ve anayasal darbe yapmakla" suçlanan Sall, tansiyonu düşürmek için ulusal diyalog ve siyasi genel af sözü vermişti.

Senegal'de cumhurbaşkanı seçiminin 24 Mart'ta yapılmasına karar verilmesiyle cumhurbaşkanı adayları 9 Mart'ta kampanya sürecine başladı.

Adayların kampanya süreci 22 Mart'ta sona erecek.

Faye'ın yarın itibarıyla kendi seçim kampanyasını bizzat yürütmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Senegal'de Tutuklu Olan Muhalif Lider ve Cumhurbaşkanı Adayı Serbest Bırakıldı - Son Dakika
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