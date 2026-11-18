Senegal açıklarında Avrupa'ya gitmeye çalışan düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 50'den fazla kişinin kaybolduğu bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Saint-Louis kentinden Avrupa'ya gitmek üzere yola çıkan tekne, 17 Kasım'da başkent Dakar yakınlarındaki Yenne bölgesi açıklarında alabora oldu.

Yenne'deki Todd Plajı açıklarında meydana gelen olayda 50'den fazla kişinin kaybolduğu, 1 kişinin kurtulduğu belirtildi.

Teknenin, başka yolcuları almak amacıyla Yenne'de durduğu, ardından yolculuğuna devam etmeye hazırlandığı aktarıldı.

Kazanın nedenine ilişkin henüz açıklama yapılmazken kayıp kişilere ilişkin resmi bilançonun açıklanması bekleniyor.

Senegal'de düzensiz göç

Senegal'in kuzeyindeki Kebemer kenti açıklarında geçen hafta düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin alabora olması sonucu 39 kişi hayatını kaybetmişti.

Senegal donanması, 16-17 Kasım'da düzenlediği operasyonlarda Avrupa'ya düzensiz yollarla geçmeye çalışan 1424 kişiye müdahale etmiş ve 1300'den fazla göçmen kurtarılmıştı.

Senegal'den Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler, İspanya'ya bağlı Kanarya Adaları'na ulaşmak için tehlikeli deniz yolculuklarına çıkıyor.

İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras'ın Aralık 2025'te yayımladığı rapora göre, 2025'te çoğunluğu Kuzey ve Batı Afrika kıyılarından İspanya'ya ulaşmaya çalışan 3 bin 90 düzensiz göçmen hayatını kaybetti.