Senegal'den Ortadoğu'ya Endişe Duyuluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Senegal'den Ortadoğu'ya Endişe Duyuluyor

01.03.2026 04:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Senegal, Orta Doğu'daki askeri gerilimlere karşı barışÇıl çözüm ve ateşkes çağrısında bulundu.

Senegal, Orta Doğu'daki son askeri gelişmelerin ardından artan gerilimlerden derin endişe duyduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgedeki artan gerilimin, barış ve bölgesel istikrar açısından ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı.

Açıklamada, hangi gerekçeyle olursa olsun güç kullanımının kınandığı belirtilerek, bunun özellikle devletlerin egemenliğine ve küresel istikrara gerçek bir tehdit teşkil ettiği durumlarda kabul edilemez olduğu kaydedildi.

Senegal'in derhal ateşkes ilan edilmesi ve durumu daha da kötüleştirebilecek tüm eylemlerin durdurulması çağrısında bulunduğu açıklamada, taraflara azami itidal ve çatışmadan kaçınma çağrısı yapıldı.

Açıklamada, barışçıl çözüm ve diyalog geleneğine bağlılığını yineleyen Senegal, krizin çözümünde güvenilir ve kalıcı tek yolun diplomasi olduğunu vurguladı.

Açıklamada ayrıca, gerilimin düşürülmesi ve durumun daha da kötüleşmesinin önlenmesine yönelik bölgesel ve uluslararası tüm girişimlerin desteklendiğinin altı çizildi.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda, başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını söyledi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu; Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Senegal, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Senegal'den Ortadoğu'ya Endişe Duyuluyor - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yedek parti iddialarını doğruladı
Esnaftan kritik çağrı İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül Esnaftan kritik çağrı! İşte gıda fiyatlarını düşürecek formül
Fenerbahçe’den kovulan Jhon Duran’ın ilk maçında yaptıkları olay oldu Fenerbahçe'den kovulan Jhon Duran'ın ilk maçında yaptıkları olay oldu
Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi Yargıtay son noktayı koydu Hem dul hem yetim aylığı alınabilir mi? Yargıtay son noktayı koydu
Siyasette ender görülecek olay: CHP’li başkan, Murat Kurum’a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti Siyasette ender görülecek olay: CHP'li başkan, Murat Kurum'a gözlerinin içine bakarak teşekkür etti
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki rakibi Liverpool’da sürpriz ayrılık Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool'da sürpriz ayrılık

04:47
İran: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
İran: Dini lider Ayetullah Ali Hamaney, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetti
00:43
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
ABD Başkanı Trump: Ali Hamaney öldü
23:44
Hamaney’in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
Hamaney'in ölüm iddiası sonrası iki ülkede kutlama sesleri
23:26
Trump: İran’ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
Trump: İran'ın yeni liderini biliyorum, bence Hamaney öldü
23:01
İsrail, Hamaney’in öldüğünü iddia ediyor İran’dan karşı yanıt geldi
İsrail, Hamaney'in öldüğünü iddia ediyor! İran'dan karşı yanıt geldi
22:16
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
İranlılar, ABD ve İsrail saldırılarına karşı sokaklarda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2026 05:04:49. #7.13#
SON DAKİKA: Senegal'den Ortadoğu'ya Endişe Duyuluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.