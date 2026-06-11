Senegal Sahillerinde Gençlerin Futbol Heyecanı

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal'de gençler, başkent Dakar sahillerinde futbol oynayarak vakit geçiriyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki kumsallarda kurdukları takımlarla maç yapan gençler, sahili adeta futbol sahasına dönüştürüyor.

Futbolun ülkenin en popüler spor dallarından biri olduğu Senegal'de, sahilde oynanan maçlar renkli görüntüler oluşturuyor.

Gün batımına kadar süren karşılaşmalarda gençler, kum üzerinde kıyasıya mücadele ediyor.

Dünya Kupası heyecanının yaşandığı Senegal, turnuvadaki ilk maçına 16 Haziran'da Fransa karşısında çıkacak.

Senegal'in yer aldığı I Grubu'nda Norveç ve Irak da bulunuyor.