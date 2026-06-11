Senegal Sahillerinde Gençlerin Futbol Heyecanı - Son Dakika
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Senegal Sahillerinde Gençlerin Futbol Heyecanı

Senegal Sahillerinde Gençlerin Futbol Heyecanı
11.06.2026 10:21
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2026 Dünya Kupası'na hazırlanan Senegal'de gençler, Dakar sahillerinde futbol oynayarak keyif alıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele edecek Senegal'de gençler, başkent Dakar sahillerinde futbol oynayarak vakit geçiriyor.

Atlas Okyanusu kıyısındaki kumsallarda kurdukları takımlarla maç yapan gençler, sahili adeta futbol sahasına dönüştürüyor.

Futbolun ülkenin en popüler spor dallarından biri olduğu Senegal'de, sahilde oynanan maçlar renkli görüntüler oluşturuyor.

Gün batımına kadar süren karşılaşmalarda gençler, kum üzerinde kıyasıya mücadele ediyor.

Dünya Kupası heyecanının yaşandığı Senegal, turnuvadaki ilk maçına 16 Haziran'da Fransa karşısında çıkacak.

Senegal'in yer aldığı I Grubu'nda Norveç ve Irak da bulunuyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Senegal Sahillerinde Gençlerin Futbol Heyecanı - Son Dakika

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