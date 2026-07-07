Seralarda Tarımsal Üretim İncelemesi

Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, belediye bünyesinde tarımsal üretim yapılan seraları ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Şahin ve Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy ile seralarda incelemelerde bulundu.

Ziyarette seralarda yetiştirilen ürünler hakkında bilgi paylaşılırken, yakın dönemde hayata geçirilmesi planlanan tarımsal projelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yapılabilecek çalışmalar konusunda fikir alışverişi yapıldı.