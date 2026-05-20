Seravan'da Polise Silahlı Saldırı

İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan kentinde devriye görevi yürüten polislere ateş açıldığı ve 1 polisin öldüğü bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Seravan kentinde emniyet güçlerine silahlı saldırı düzenlendi.
Devriye görevi yürüten polislere bir araç içerisinden ateş açılması sonucu polis memuru Emir Hüseyin Şehreki yaşamını yitirdi.
Saldırganların yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.
