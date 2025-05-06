Serçeden Nağmeler - Sezen Aksu Şarkıları Konseri ile Nostaljik Bir Akşam

(İSTANBUL) - Büyükçekmece Belediyesi Musiki Derneği tarafından düzenlenen "Serçeden Nağmeler – Sezen Aksu Şarkıları Konseri", müzikseverlere Sezen Aksu şarkılarıyla dolu bir akşam yaşattı.
TRT İstanbul Radyosu sanatçısı Cengizhan Sönmez'in şefliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde sahne alan koro, Türk pop müziğinin simge isimlerinden Sezen Aksu'nun hafızalara kazınan eserlerini seslendirdi. Aşk, ayrılık, umut ve yaşam temalarını yansıtan repertuar izleyicilerden büyük beğeni topladı.
Konser boyunca Sezen Aksu'nun eserlerine koroyla birlikte eşlik eden dinleyiciler, nostaljik bir yolculuğa çıktı. Etkinlik sonunda, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün adına Belediye Meclis Üyesi Alev Orak tarafından sanatçılara çiçek takdim edildi.
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