Serdar Ortaç'a Ev Hapsi Kararı

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Haber: Gaye Şeyma CAN

(İSTANBUL) Şarkıcı Serdar Ortaç hakkında "yasa dışı bahis reklam ve teşvikinde bulunma" suçundan tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce hakkında ev hapsi kararı verildi. Mehmet Ali Erbil ve diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor. Adliye çıkışında konuşan Ortaç, "Bu kumar belası evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü" dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçlar Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 23 kişi hakkında "yasadışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunma" suçundan gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mehmet Ali Erbil, Serdar Ortaç, İbrahim Yılmaz, Muzaffer Zorbey Erkoçlar ve Sefa Caner Sarıçan'ın da aralarında olduğu 16 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler öğle saatlerinde İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Tutuklanmaları talep edildi

Şüphelilerin tümü savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. İfadesi tamamlanan Serdar Ortaç hakkında ev hapsi kararı verildi.

Serdar Ortaç: "Bu kumar belası evimi, evliliğimi, sağlığımı aldı. Malta'da oyuna geldik"

Ortaç adliye çıkışında yaptığı açıklamada, "Adli kontrol şartıyla serbest bırakıldım. Topluma kötü örnek olduysam Allah beni affetsin. Kumar belası hala başıma işler açıyor. Evimi barkımı aldı, paramı aldı, evliliğimi aldı, sağlığımı aldı, bir de adliyeye düşürdü. Kumarı daha nasıl kötüleyeceğiz, millete nasıl anlatacağız bilmiyorum. Bilinçsizce oldu, beni otel açılışına davet ettiler. Malta Adası'na gittim. Restorant açılıyordu orada cep telefonundan oyunu çektiler. Oyuna geldik. Bir şey de diyemezsin gurbette. Pişmanım, üzgünüm. Herkes kuamrbaz olmuş. En az 50 milyon kumarbaz var. Bırakmazsanız hepiniz başına böyle şeyler gelecek. İnşallah konserleri etkilemez. Mehmet Ali Erbil de benimle Malta'daydı. Onun bir suçu yok." dedi.

3 şüpheli hakkında tutuklama kararı

Öte yandan Sefa Caner Sarıçam, Esma Sözen, Muzaffer Zorbey Erkoçkar hakkında tutuklama kararı verildi. Suça sürüklenen çocuk E.N. hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemleri devam ediyor.