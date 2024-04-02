Serdivan\'da 126 Sandık İçin İtiraz Edildi

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde 126 sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

CHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ilçede oy kullanılan 327 sandığın ıslak imzalı tutanaklarının partiye ulaştırıldığı belirtildi.

Partinin hukuk sorumluları tarafından yapılan incelemelerde 126 sandıkta sonuçların hatalı olduğu, oy kullanan seçmen ile geçerli-geçersiz oy sayısı, hesaba katılmayan oyların zarf sayılarının imzalarla uyumsuz olduğunun belirlendiği anlatılan açıklamada, "Ayrıca hesaba katılmayan oyların sebeplerinin belirtilmediği, tasnif edilip ayrılmadığı, usulsüz şekilde oy sayımına dahil edildiği görülmektedir." denildi.

Serdivan'da 3 bin 549 adet geçersiz sayılan oy pusulasının bulunduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bazı sandıklarımızda hiçbir açıklama yapılmaksızın onlarca oyu geçersiz olarak işleme almışlardır. Bazı sandıklarımızda ise oylar sayılırken sayım şeffaflığını yitirmiş ve pusulalar gösterilmeden hızlı şekilde bitirilmeye çalışılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi lehine çıkan bazı oyların, ilçe birleştirme tutanağında yer almadığı ve başka partiler lehine yazıldığı tespit edilmiştir."