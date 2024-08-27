Sakarya'nın Serdivan ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren diş teknisyeni hastanede hayatını kaybetti.
Diş teknisyeni Cem Serbest'in (40) kullandığı 54 DT 430 plakalı SUV tipi araç, Bahçelievler Mahallesi 9. Cadde'de sürücüsünün direksiyon başında kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıktı.
Refüjü aşıp karşı şeride geçen araç, istinat duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Ambulansla çevredeki hastaneye kaldırılan Serbest, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Serdivan'da direksiyon başında kalp krizi geçiren diş teknisyeni hayatını kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?