Serdivan'da Kauçuk Fabrikası Yangını - Son Dakika
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Serdivan'da Kauçuk Fabrikası Yangını

Serdivan\'da Kauçuk Fabrikası Yangını

Serdivan'daki kauçuk fabrikasında çıkan yangın dört saatte kontrol altına alındı, 5 iş yeri zarar gördü.

21.10.2024 12:17
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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkarak 5 iş yerine sıçrayan ve yaklaşık 4 saatte söndürülen yangında soğutma çalışmaları tamamlandı.

Beşköprü Mahallesi D-100 kara yolunun yanında bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan 5 iş yerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine 28 araç, 60 itfaiye personeli ve iş makineleri sevk edildi.

Yangının daha fazla iş yerine sıçramasını önleyen ekipler, yaklaşık 4 saatte alevleri söndürdü. Çalışmalara TOMA ve belediye araçları da destek verdi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, kauçuk fabrikası ve 5 iş yeri kullanılamaz hale gelirken, D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlandı.

Ekiplerin soğutma faaliyetinin tamamlanmasının ardından görevlilerce yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar ve Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, saat 02.14'te İtfaiye Dairesi Başkanlığına düşen yangın ihbarı üzerine bölgeye ekiplerin sevk edildiği belirtilerek, "3 farklı kauçuk fabrikası ve çevresindeki bazı iş yerlerinde sirayeti söz konusu olan yangına 18 itfaiye aracı ve Emniyet, Orman Bölge, Serdivan Belediyesinin takviye araçlarıyla birlikte toplamda 28 araç ve 60 personelle süratle müdahale edilmiş ve alevlerin civar sanayi bölgesine sirayeti önlenerek büyük bir facianın önüne geçilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA

Acil Durum, Serdivan, İtfaiye, sakarya, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serdivan'da Kauçuk Fabrikası Yangını - Son Dakika

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