Serdivan\'da Kauçuk Fabrikasında Yangın

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Sakarya'nın Serdivan ilçesinde kauçuk fabrikasında çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Beşköprü Mahallesi'nde bulunan bir kauçuk fabrikasında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler, fabrikanın yanında bulunan iş yerlerine de sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekipler, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangın nedeniyle D-100 kara yolu Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.