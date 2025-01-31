Seren Serengil, Fethiye Belediyesi Geçici Bakım Merkezi'ni Ziyaret Etti

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(MUĞLA) - Hayvan hakları savunucusu, sunucu ve şarkıcı Seren Serengil, Fethiye Belediyesi Geçici Bakım Merkezi'ni ziyaret ederek, merkezden bir köpeği sahiplendi.

Hayvan sevgisiyle tanınan sunucu ve şarkıcı Seren Serengil'e Fethiye Belediyesi Geçici Bakım Merkezi ziyaretinde Belediye Meclisi üyesi Ruhtan Başkaya ve CHP Fethiye İlçe Yönetim Kurulu üyesi Zeynep Yılmaz eşlik etti.

Ziyaret sırasında Geçici Bakım Merkezi'ndeki çalışmalara ilişkin bilgi alan Serengil, Fethiye Belediyesi'nin başlattığı "Pati Kart" uygulaması ve "Vetbus" hizmetiyle ilgili memnuniyetini dile getirdi. Sevimli can dostlara sıcak bir yuva kazandırmanın mutluluğunu yaşadığını ve sahiplendirme çalışmalarına devam edeceğini belirten Serengil, merkezden bir de köpek sahiplendi.