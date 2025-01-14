Serenay Sarıkaya, Menajer Ayşe Barım Hakkında Soruşturmada Tanık Olarak İfade Verecek - Son Dakika
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Serenay Sarıkaya, Menajer Ayşe Barım Hakkında Soruşturmada Tanık Olarak İfade Verecek

Menajer Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla savcılığa çağrıldı.

14.01.2025 13:30
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MENAJER Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialara yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek için savcılığa çağırıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Serenay Sarıkaya gibi bazı sanatçıların ve oyuncuların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar üzerine gerçeğin ortaya çıkartılması için re'sen soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri de uygulanmıştı.

Serenay Sarıkaya ifade verecek

Soruşturma kapsamında oyuncu Serenay Sarıkaya tanık sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na çağrıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Serenay Sarıkaya, Menajer Ayşe Barım Hakkında Soruşturmada Tanık Olarak İfade Verecek - Son Dakika

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