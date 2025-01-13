İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Serenay Sarıkaya ve bazı sanatçıların menajerliğini yapan Ayşe Barım hakkında sosyal medyadaki iddialar nedeniyle gerçeğin ortaya çıkarılması için 10 Ocak'ta re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında bugün Barım hakkında yurt dışına çıkış yasağı verildi.
Son Dakika › Güncel › Serenay Sarıkaya'nın Menajerine Yurt Dışına Çıkış Yasağı - Son Dakika
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