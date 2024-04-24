Sergey Şoygu'nun yardımcısına 2 ay tutukluluk kararı - Son Dakika
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Sergey Şoygu'nun yardımcısına 2 ay tutukluluk kararı

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yardımcısı Timur Ivanov, yolsuzluk suçlamasıyla 2 ay tutuklu kalma kararı aldı. Ivanov'un üçüncü şahıslarla rüşvet aldığı iddia ediliyor. İddianameye göre Ivanov'un suçlu bulunması halinde hapis cezası ve para cezası alması bekleniyor.

24.04.2024 19:13
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- Sergey Şoygu'nun yardımcısına 2 ay tutukluluk kararı

MOSKOVA - Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun yardımcısı Timur Ivanov'un yolsuzluk suçlamasıyla 2 ay tutuklu kalmasına karar verildi.

Rusya Soruşturma Komitesi tarafından dün akşam saatlerinde yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alınan Rusya Savunma Bakan Yardımcısı Timur Ivanov, bugün Moskova Basmanny Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada soruşturma müfettişleri, Ivanov'un üçüncü şahıslarla bir araya geldiğini, sözleşme yaparken firmalardan rüşvet aldığını belirtti. Timur Ivanov duruşma sırasında tüm suçlamaları reddederken söz konusu kişilerle sivil hayatta bir araya geldiğini savundu. Mahkeme, Timur Ivanov'un 23 Haziran'daki bir sonraki duruşmaya katar tutuklu kalmasına karar verdi.

İddianameye göre Timur Ivanov'un 1 milyon rubleden fazla (yaklaşık 10 bin 800 dolar) rüşvet aldığı tahmin ediliyor. Timur Ivanov'un suçlu bulunması halinde 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması ve maddi zararın 15 katı kadar para cezası alması bekleniyor.

Mayıs 2016'da göreve gelen Ivanov, ordu için emlak yönetimi, konaklama ve tıbbi konuların organize edilmesi ile satın almaların denetlenmesinden sorumlu olarak görev yapıyordu.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov dün yaptığı açıklamada, Ivanov'la ilgili Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun önceden bilgilendirildiğini ifade etmişti.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sergey Şoygu'nun yardımcısına 2 ay tutukluluk kararı - Son Dakika
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