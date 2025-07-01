Serhat Çınar Çayda Boğuldu

ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde serinlemek için girdiği çayda akıntıya kapılan Serhat Çınar (27), boğuldu.

Olay, dün öğle saatlerinde Arıcak ilçesine bağlı Üçocak beldesinde meydana geldi. Eşiyle birlikte bölgeden geçen Merivansuyu Çayı'nın kenarına pikniğe giden Serhat Çınar, serinlemek için suya girdi. Akıntıya kapılan Çınar, çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Arıcak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çınar, kurtarılamadı. Serhat Çınar'ın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verildi.