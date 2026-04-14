Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul CHP'den İstifa Etti

(ANTALYA) - Serik Belediye Başkanı Kumbul'un CHP'den istifası üzerine CHP Antalya İl Başkanlığı yarın saat 15.00'te Serik Belediye Binası önünde basın açıklaması yapılacağını duyurdu.
Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul'un CHP'den istifasının ardından CHP Antalya İl Başkanlığı harekete geçti.
CHP Antalya İl Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, gelişmeye ilişkin kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yarın basın açıklaması düzenleneceği bildirildi.
Açıklamaya, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı, il yöneticileri, milletvekilleri ve Serik İlçe Başkanı İbrahim Turhat ile ilçe yöneticilerinin katılacağı belirtildi.
Basın açıklamasının saat 15.00'te Serik Belediye Binası önünde gerçekleştirileceği duyurulurken, tüm vatandaşlar programa davet edildi.
