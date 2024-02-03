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Serik'te çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Serik'te çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Serik\'te çıkan yangında yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı

Antalya'nın Serik ilçesinde, Zeki Öz'e ait evde çıkan yangında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Rebiş Öz, komşularının yardımıyla evden çıkarıldı. Dumandan etkilenen Öz, Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

03.02.2024 15:21
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Antalya'nın Serik ilçesinde, yangın çıkan evinden komşularınca yaralı olarak kurtarılan kadın hastanede tedavi altına alındı.

Alacami Mahallesi'nde Zeki Öz'e ait müstakil evde henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın dolayısıyla olay yerine itfaiye, polis, sağlık ekipleri sevk edildi.

Olayda vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Zeki Öz'ün eşi Rebiş Öz (75), komşularının yardımıyla evden çıkarıldı.

Dumandan da etkilendiği belirlenen Öz, gelen sağlık görevlilerince Serik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evdeki tüpün parlamasıyla yayılan alevler ise itfaiye ekiplerinin çabalarıyla söndürüldü.

Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Zeki Öz, gazetecilere, kendisinin serada çalıştığını, yangın sırasında eşinin evde yalnız olduğunu söyledi.

Evin tamamen yandığını belirten Öz, eşinin genel sağlık durumunun iyi olduğunu anlattı.

Kaynak: AA

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