Serik\'te Dünya Tütünsüz Günü etkinliği düzenlendi

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Antalya'nın Serik ilçesinde "Dünya Tütünsüz Günü" kapsamında gönüllüler, yürüyüş ve parklara atılan sigara izmaritlerini topladı.

İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, katılımcılar, ellerinde tütün ürünlerinin zarlarını anlatan yazıların yer aldığı pankartlarla, ilçe merkezindeki parkta bir araya geldi.

Çevreye atılan sigara izmaritlerini toplayan gönüllüler, vatandaşlara da tütün ürünleri kullanmamaları konusunda uyarıda bulundular.

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şeyda Akkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, sigara ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.

Sigarada çok fazla zararlı maddenin bulunduğunu belirten Akkaya, sigaranın özellikle kanser, solunum yolu ve kardiyovasküler başta olmak üzere birçok hastalığa neden olduğunu vurguladı. Sigaranın sağlığa olan etkilerinin yanı sıra doğaya ve topluma da büyük zararlar verdiğini bildiren Akkaya, "Vatandaşlarımıza tütün ürünlerini bırakmalarını tavsiye ediyoruz. Bu konuda ALO 175 sigarayı bırakma hattını arayarak destek alabilirler." dedi.

Etkinlikte çocuklara sigaranın zararları ile ilgili boyama çalışması yapıldı.