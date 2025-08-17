Serik'te otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yeni Mahalle D-400 kara yolunda seyreden Abdullah T. idaresindeki 07 BKC 654 plakalı motosiklet ile A.Ç'nin kullandığı 06 BT 6432 plakalı otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.
Yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Motosiklet Kazası - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?