Serik\'te motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi defnedildi

Antalya'nın Serik ilçesinde beton ve demir parçalarına çarpan motosikletin devrilmesi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden genç sürücünün cenazesi toprağa verildi.
Pazartesi günü kullandığı motosikletin Karadayı Mahallesi'nde yol kenarındaki beton ve demir parçalarına çarparak devrilmesi sonucu yanındaki eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne (20) ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 21 yaşındaki Umut Otgüne'nin cenazesi, ailesine teslim edildi.
Organlarının bağışlandığı öğrenilen Otgüne'nin cenazesi, Serik Gedik Mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Otgüne'nin babası Melih, annesi Hüsniye, eşi Teybet Nur Otgüne ile gencin otelde çalışan arkadaşları ve yakınları katıldı.
29 Nisan'da Umut Otgüne'nin kullandığı 07 AUL 207 plakalı motosiklet, Karadayı Mahallesi'nde yol kenarında bulunan beton ve demir parçalarına çarpıp yoldan çıkarak devrilmiş, Umut Otgüne ile beraberindeki eşi Teybut Nur Çiftçi Otgüne yaralanmıştı.
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