Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.
Yeşilyurt ve Aşağıoba mahallelerindeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 1 helikopter, 10 arazöz, 1 su ikmal aracı ve orman işçileri yangına müdahale etti.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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