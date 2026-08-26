Serik'te Otluk Alanda Yangın - Son Dakika
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Serik'te Otluk Alanda Yangın

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Serik'te otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı, birkaç sera zarar gördü, can kaybı yok.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında bölgedeki birkaç sera zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Çandır Mahallesi'nde otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle çıktı. Alevleri gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken, çevredeki vatandaşlar da traktör ve ilaçlama motorlarıyla söndürme çalışmalarına destek verdi. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın yaklaşık 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangında bir plastik seranın çatı bölümünün zarar gördüğü belirtildi.

'EN AZINDAN CAN KAYBI YOK'

Yangında serası zarar gören Soner Çeltik, yangını komşularının haber vermesiyle fark ettiklerini belirterek, "Biz evde dinleniyorduk. Komşuların haber vermesiyle aşağıya indik. Karşıdaki otluk alanda bir alevlenme vardı. Hemen traktörlerimize koştuk, itfaiyeye haber verdik. Rüzgarın da etkisiyle yangın hızla büyüdü. Seraların bir kısmı yanarak zarar gördü. İtfaiye sağ olsun yetişti, en azından yangın arka taraftaki mezarlığa varmadan kontrol altına alındı. En azından can kaybı yok. Seraların zararıyla kurtulduk. Birkaç serada zarar var. Arkada komşuların serası vardı. İtfaiye yangın oraya sıçramadan yetişti" diye söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.,

Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ/SERİK,

Kaynak: DHA

Doğal Afet, İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te Otluk Alanda Yangın - Son Dakika

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