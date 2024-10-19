2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Antalya'nın Serik ilçesinde polis memuru Ali Şen'in av tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda yaraladığı olaya ilişkin 2 kişi gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen oto tamircisi G.K. ile aracı kullandığı belirlenen M.A.T., polisin çalışmasının ardından kısa sürede yakalandı. Olay sırasında M.A.T.'nin aracı kullandığı, arka koltukta oturan G.K.'nın ise saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. Polis memuru Ali Şen'in hastanedeki tedavisinin devam ettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Saldırı: 2 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?