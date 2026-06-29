Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi

29.06.2026 17:10
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Antalya'nın Serik ilçesinde yapılan operasyonda 11 kilo 100 gram esrar ve 200 kök kenevir bulundu.

Antalya'nın Serik ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında operasyon düzenlendi.

Bir şüpheliye ait ikamet ve arazide yapılan aramalarda 11 kilo 100 gram kubar esrar ile 200 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Serik'te Uyuşturucu Operasyonu: 11 Kilo Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Övgü Anıl Kaçmaz Övgü Anıl Kaçmaz:
    200 kök kenevir bitkisi bulunması önemli. Doğaya zarar veren bu tür üretim yerlerini kapatmak gerekir. 0 0 Yanıtla
  • Dilek Kidak Dilek Kidak:
    Madem yakalanmışlar, iyi de işte ne var bunda, hergün böyle şeyler oluyor 0 0 Yanıtla
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