Antalya'nın Serik ilçesinde çıkan yangında inşaat işçilerinin kullandığı 10 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Orta Mahalle Belek Caddesi'nde işçilerin konaklama amacıyla kullandığı konteynerde yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, içinde kimsenin bulunmadığı belirlenen 10 konteyner yandı.
Son Dakika › Güncel › Serik'te Yangın: 10 Konteyner Yandı - Son Dakika
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