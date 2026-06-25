Serik'te Yangın: Baraka Kullanılamaz Hale Geldi - Son Dakika
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Serik'te Yangın: Baraka Kullanılamaz Hale Geldi

Serik\'te Yangın: Baraka Kullanılamaz Hale Geldi
25.06.2026 18:56
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Serik ilçesinde çıkan yangında çobanların barakası kullanılamaz hale geldi. İtfaiye müdahale etti.

Serik ilçesinde çıkan yangında, küçükbaş hayvan ağılı yanında bulunan baraka kullanılamaz hale geldi.

Çobanların konakladığı barakada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle baraka kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Acil Durum, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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