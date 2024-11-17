Serik\'te Yangın Kontrol Altına Alındı

Güncel

Antalya'nın Serik ilçesinde belediyeye ait depoda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Serik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Merkez Mahallesi'nde bulunan deposundaki motor bakım ve tamir atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, depodaki diğer atölyelere sıçramadan söndürüldü.

Deponun bekçisi Osman Yıldız, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangına ilk müdahaleyi kendisinin yaptığını belirterek, "Burası çim motorları, motosikletlerin bakım ve tamir yeri olduğu için yanıcı madde çoktu. Yangın söndürme tüpüyle alevlere müdahale ederken, itfaiye ekipleri geldi ve yangını söndürdü." dedi.

Hasarın oluştuğu yangınla ilgili inceleme sürüyor.