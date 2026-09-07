Serik'teki orman yangınının enerjisi gece düşürüldü, ekipler kontrol için seferber - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Serik'teki orman yangınının enerjisi gece düşürüldü, ekipler kontrol için seferber

Serik\'teki orman yangınının enerjisi gece düşürüldü, ekipler kontrol için seferber
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Serik ilçesinde Akbaş Mahallesi'nde dün başlayıp ormana sıçrayan yangının enerjisi, gece boyu süren müdahalelerle saat 05.00 sıralarında düşürüldü. Ekipler, havadan ve karadan alevleri kontrol altına almak için çalışırken, bölgede jandarma ve komando birlikleri güvenlik önlemi aldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde dün orman dışı alanda başlayıp, kısmen ormana sıçrayan yangının enerjisi gece boyu yürütülen müdahalelerle düşürüldü. Yangının ikinci gününde ekipler, havadan ve karadan alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

Serik'e bağlı Akbaş Mahallesi'ndeki orman dışı alanda dün saat 15.30 sıralarında başlayıp, kısmen ormana sıçrayan yangının söndürülmesi için ekipler gece boyu yoğun şekilde müdahalede bulundu. Yangın söndürme ekipleri havadan ve karadan müdahalelerle alevlerin kontrol altına alınmasına çalışırken, bölgede güvenliğin sağlanması ve ekiplerin çalışmalarını daha rahat sürdürebilmesi amacıyla jandarma ekipleri tarafından önlem alındı. Bölgeye sevk edilen komando birlikleri de güvenlik çalışmalarına destek verdi. AFAD ekipleri ise yangının gelişebilecek seyrine karşı bölgede hazır bekletildi.

Serik Kaymakamı Cemal Şahin, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ve Antalya Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, bölgede oluşturulan yangın yönetim merkezinden söndürme çalışmalarını koordine etti. Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin kullanımının sona ermesi üzerine yangına müdahale karadan sürdürüldü.

Gece boyu yürütülen yoğun çalışmalar sonucunda, saat 05.00 sıralarında yangının enerjisi düşürüldü. Yangın bölgesinde ekipler havadan ve karadan müdahalelerle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Acil Durum, Antalya, Ormana, Güncel, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'teki orman yangınının enerjisi gece düşürüldü, ekipler kontrol için seferber - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kocaali’de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü Kocaali'de elektrik direğinde akıma kapılan kişi öldü
Batman’daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor Batman'daki spor salonu yangınında ihmaller zinciri araştırılıyor
Alacabel Tüneli’nde sona gelindi Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak Alacabel Tüneli'nde sona gelindi! Konya-Antalya arası 20 dakika kısalacak
Kağıthane’de avukata silahlı saldırı kamerada “Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi“ Kağıthane'de avukata silahlı saldırı kamerada! "Ya siz gelin beni vurun ya ben sizi"
Bağ evi tartışmasında kan aktı Cinayet şüphelisi alkollü çıktı Bağ evi tartışmasında kan aktı! Cinayet şüphelisi alkollü çıktı
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu

09:23
Serhat Kılıç’ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay Sevgilisi bu halde bulmuş
Serhat Kılıç'ın ölümüyle ilgili çarpıcı detay! Sevgilisi bu halde bulmuş
09:16
Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler Ratko Mladiç için saygı duruşu
Kızılyıldız-Partizan derbisinde skandal görüntüler! Ratko Mladiç için saygı duruşu
08:50
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
Türkiye’nin iki turizm kentinde yangın
08:39
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 10 kişi gözaltına alındı
08:37
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
TRT spikerinden tüyleri diken diken eden Atatürk sözleri
07:33
SDGYPG cephaneliği boşaltıyor Değeri 1 milyar doları bulabilir
SDG/YPG cephaneliği boşaltıyor! Değeri 1 milyar doları bulabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2026 09:32:29. #.0.2#
SON DAKİKA: Serik'teki orman yangınının enerjisi gece düşürüldü, ekipler kontrol için seferber - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement