Sermaye piyasası soruşturmasında 6 kişiden 4'ü tutuklanma istemiyle mahkemeye gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü, savcılık ifadesinin ardından tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüphelilerden 1'i hakkında adli kontrol istenirken 1 kişi savcılık ifadesi sonrası serbest bırakıldı.
Sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi. Savcılıktaki ifadesi tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle 1 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
4 ŞÜPHELİYE TUTUKLAMA TALEBİ
Savcılıktaki ifadesi tamamlanan şüphelilerden 4'ü tutuklama talebiyle 1 kişi adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Öte yandan 1 kişi savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
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