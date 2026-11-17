Sermaye piyasası soruşturmasında Şamil Tayyar şüpheli sıfatıyla ifade verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturmasında eski milletvekili Şamil Tayyar, şüpheli sıfatıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Tayyar, savcılıktaki işlemlerin ardından adliyeden ayrıldı.
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturmada, eski milletvekili Şamil Tayyar 'şüpheli' sıfatıyla savcılıkta ifade verdi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, eski milletvekili Şamil Tayyar 'şüpheli' sıfatıyla İstanbul Adalet Sarayı'nda ifade verdi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan Tayyar, adliyeden ayrıldı.
Kaynak: DHA
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