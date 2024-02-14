Servis midibüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek eğitim kurumunun tabelasına çarptı - Son Dakika
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Servis midibüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek eğitim kurumunun tabelasına çarptı

Servis midibüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek eğitim kurumunun tabelasına çarptı

Kocaeli'de bir servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu kontrolden çıkarak bir eğitim kurumunun tabelasına ve kapısına çarptı. Sürücü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

14.02.2024 11:22
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KOCAELİ'de, işçileri almak için yola çıkan K.A.'nın direksiyonunda fenalaştığı servis midibüsü, bir eğitim kurumunun tabelası ile kapısına çarptı. K.A., hafif yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi D-130 Karamürsel istikametinde meydana geldi. K.A. yönetimindeki 41 P 3392 plakalı servis midibüsü, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşmasıyla kontrolden çıktı. Midibüsün, özel bir eğitim kurumunun tabelasına ardından da demir kapısına çarptığı kazada, sürücü K.A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan K.A., ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen servis sürücüsü K.A.'nın, işçileri almak için yola çıktığı öğrenildi. Midibüs, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Servis midibüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek eğitim kurumunun tabelasına çarptı - Son Dakika
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