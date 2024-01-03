Servis minibüsü hatalı dönüş yapınca motosiklet kazaya sebep oldu

KADIKÖY'de, yasak olan yerden hatalı dönüş yapmak isteyen servis minibüsü kazaya neden oldu. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü düşerek yola savrulurken, kaza anı, başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza saat 06.30 sıralarında, Göztepe Mahallesi Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; seyir halindeki motosiklet sürücüsü, yasak olan yerden dönüş yapmak isteyen servis minibüsü çarpmamak için manevra yaptı. Motosikletin hakimiyetini kaybeden sürücü, düşerek yola savruldu.Motosikletli kazayı şans eseri ufak sıyrıklarla atlatırken, kaza anı araç kamerası tarafından görüntülendi.