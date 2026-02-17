Servis Şoförüne Hapis Cezası

Erzurum'da, servis aracından inen 6 yaşındaki öğrenciye çarptıktan sonra üzerinden geçip ağır yaralayan sürücü, 7 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Erzurum 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan okul servis aracı şoförü Bekir A. ile taraf avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan servis aracının sahibi Sedat K. ise duruşmaya katılmadı.

Cumhuriyet savcısı celse arasında sunduğu esas hakkındaki mütalaasında, Bekir A'nın "Kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını, Sedat K'nin ise beraatini talep etti.

Mağdur avukatı Kübra Demir Yıldız, mütalaaya karşı beyanında, Sedat K'nin zararı giderdiğini, anlaştıklarını ve şikayetçi olmadıklarını, Bekir A'nın ise eyleminden dolayı taksirle değil, kasten yaralamadan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık avukatları ise Sedat K. yönünden mütalaaya uyulmasını, Bekir A. yönünden ise beraatini istedi.

Sanık Bekir A. savunmasında, ambulans gelene kadar olay yerinde olduğunu öne sürerek, "Oradaydım, kaçmadım, bırakıp gitmedim. Sonradan da hastaneye gittim." ifadelerini kullandı.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, servis şoförü Bekir A'ya, "Taksirle yaralamak" suçundan 7 ay 15 gün hapis verdi.

Bekir A. hakkında Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına (HAGB) karar veren mahkeme, sanığın ehliyetine 3 ay el koydu.

Mahkeme ayrıca hakkında "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan dava açılan servis sahibi Sedat K'nin ise beraatine karar verdi.

İddianameden

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iki ayrı iddianamede, geçen yıl 24 Eylül 2024'te Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi Ahi Toman Baba Caddesi'ndeki evinin önünde öğrenci Emre Kara'ya (6) çarpıp üzerinden geçerek ağır yaralayan, durumu fark ettiğinde Kara'yı kucağına alarak bina girişine götürüp yere bırakan sürücü Bekir A. ve servis sahibi Sedat K. hakkında soruşturma başlatıldığı belirtiliyordu.

İddianamede, kaza tespit tutanağında, sanık Bekir A'nın Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-a ve Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 137/B-2 kurallarını ihlal ettiği, araçta görevli rehber personel bulunmadığının tespit edildiği ve bilirkişi raporunda ise Bekir A'nın olayda asli kusurlu olduğu ve mağdur Kara'nın kusurunun bulunmadığı kanaatine varıldığı ifade ediliyordu.

İddianamede, sanık Bekir A'nın, "İhmali davranışla kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan 7,5 yıldan 11 yıl 3 aya kadar hapis, servis sahibi Sedat K'nin ise "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis ve adli parayla cezalandırılması talep ediliyordu.

Kaza anı, apartmanın güvenlik kamerasınca da kaydedilmişti.